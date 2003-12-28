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Мамонтова Дарья Васильевна
Мамонтова Дарья Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.2003
Пол
Женский
Отец
Мамонтов Василий Леонидович
1982 г.р.
Мать
Першина (Гусынкина) Юлия Васильевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2003
Отец:
Мамонтов Василий Леонидович
Мать:
Першина Юлия Васильевна
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