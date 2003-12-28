Мамонтова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтова Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.2003

Отец: Мамонтов Василий Леонидович

Мать: Першина Юлия Васильевна

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