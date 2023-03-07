Малец Захарий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малец Захарий Павлович

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Место рождения

Голенка, Чернігівська область

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1762
Голенка, Чернігівська область
из поселян графа Разумовского села Голенка Источник ГАЧО ф. 679 опись 1 д. 475 стр. 1306 ГАЧО ф.679 оп.1 ф.477 с.290 Исповедная роспись Михайловской церкви с. Голенки Конотопского повета Черниг. кон... Показать все
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Голенка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1787 ст.

Сын: Малец Кирилл Захарьевич

Мать ребёнка: Малец Марфа Григорьевна

Голенка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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