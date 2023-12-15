Козулина Валентина Алксандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1978
Дочь: Козулина Марина Ивановна
Отец ребёнка: Козулин Иван Александрович
Рождение ребёнка
09.04.1979
Отец ребёнка: Козулин Иван Александрович
Рождение ребёнка
26.06.1983
Отец ребёнка: Козулин Иван Александрович
Рождение ребёнка
17.02.1988
Отец ребёнка: Козулин Иван Александрович