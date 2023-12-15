Козулина Валентина Алксандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулина Валентина Алксандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1978

Дочь: Козулина Марина Ивановна

Отец ребёнка: Козулин Иван Александрович

Рождение ребёнка
09.04.1979

Сын: Козулин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Козулин Иван Александрович

Рождение ребёнка
26.06.1983

Сын: Козулин Павел Иванович

Отец ребёнка: Козулин Иван Александрович

Рождение ребёнка
17.02.1988

Сын: Козулин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Козулин Иван Александрович

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