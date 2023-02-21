Тишкина Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плескач Алексей
Мать: Плескач Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тишкин Вадим
Отец ребёнка: Тишкин Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плескач Алексей
Отец ребёнка: Тишкин Вадим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тишкин Вадим