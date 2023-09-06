Глухов Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения04.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1970
Отец: Глухов Егор Викулович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.06.1991
Дочь: Старцева Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1993
Сын: Глухов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1997
Дочь: Тухфатова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.12.2004
Мать ребёнка: не указана