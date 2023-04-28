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Садовников Семен Васильевич

Место рождения

Колычево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Садовников Василий

Мать: не указана

Колычево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Садовников Авдей Семенович

Мать ребёнка: Садовникова Дарья Ксенофонтовна

Колычево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садовников Сильвестр Семенович

Мать ребёнка: Садовникова Дарья Ксенофонтовна

Колычево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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