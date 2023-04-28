Садовников Семен Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Садовников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Садовников Авдей Семенович
Мать ребёнка: Садовникова Дарья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садовников Сильвестр Семенович
Мать ребёнка: Садовникова Дарья Ксенофонтовна
Смерть
Неизвестно