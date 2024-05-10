Флеер Исай (Иешаия) Львович (Лейбович)
Место рождениясело Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения12.07.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1899 ст.
село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 58об
Смерть
Неизвестно