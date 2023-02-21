Губина (Морозенкова) Евфилия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Мороз Василий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1909 ст.
Дочь: Губина Матрона Варфаломеевна
Отец ребёнка: Губин Варфоломей Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1916
Дочь: Губина Анна Варфаломеевна
Отец ребёнка: Губин Варфоломей Петрович
Смерть
Неизвестно