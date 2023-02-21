Губина (Морозенкова) Евфилия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Морозенкова) Евфилия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Мороз Василий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1909 ст.

Муж: Губин Варфоломей Петрович

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.11.1909 ст.

Дочь: Губина Матрона Варфаломеевна

Отец ребёнка: Губин Варфоломей Петрович

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.01.1916

Дочь: Губина Анна Варфаломеевна

Отец ребёнка: Губин Варфоломей Петрович

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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