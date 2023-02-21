Колесникова Анна Евтроповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1878 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.
Сын: Колесников Яков Илларионович
Отец ребёнка: Колесников Илларион Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Сын: Колесников Василий Илларионович
Отец ребёнка: Колесников Илларион Семенович
Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.
Сын: Колесников Георгий Илларионович
Отец ребёнка: Колесников Илларион Семенович
Херсонская губерния
Место жительства
С 1903 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно