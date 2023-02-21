Колесникова Анна Евтроповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Анна Евтроповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Вычислено 1878 ст.

Муж: Колесников Илларион Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1886 ст.

Сын: Колесников Яков Илларионович

Отец ребёнка: Колесников Илларион Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Сын: Колесников Василий Илларионович

Отец ребёнка: Колесников Илларион Семенович

Рождение ребёнка
Вычислено 1889 ст.

Сын: Колесников Георгий Илларионович

Отец ребёнка: Колесников Илларион Семенович

Херсонская губерния
Место жительства
С 1903 ст.
Савинка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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