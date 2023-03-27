Ujma (Kolodziejzyk) Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ujma (Kolodziejzyk) Marie

Место рождения

Deutschland

Дата рождения

15.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Deutschland
Рождение ребёнка
18.08.1914

Дочь: Holzmüller Helene

Отец ребёнка: Ujma August

Deutschland
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Wochnick Helmut

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ujma August

Отец ребёнка: Ujma August

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ujma August

Смерть
Неизвестно
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