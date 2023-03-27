Ujma (Kolodziejzyk) Marie
Место рожденияDeutschland
Дата рождения15.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Deutschland
Рождение ребёнка
18.08.1914
Дочь: Holzmüller Helene
Отец ребёнка: Ujma August
Deutschland
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Wochnick Helmut
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ujma August
Отец ребёнка: Ujma August
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ujma August
Смерть
Неизвестно