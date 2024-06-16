Каськов Иван Николаевич 04.10.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каськов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1908

Дата смерти

25.10.1988

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1908

Отец: Каськов Николай Федорович

Мать: Чупахина Агафья Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграфова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Каськова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каськова Елена Михайловна

Смерть
25.10.1988

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