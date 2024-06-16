Каськов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1908
Дата смерти25.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграфова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Каськова Елена Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каськова Елена Михайловна
Смерть
25.10.1988