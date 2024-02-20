Кравченко (Полякова (Гришай)) Матрена Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Полякова (Гришай)) Матрена Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1919

Дата смерти

15.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1919

Отец: Гришай Кирилл

Мать: Гришай Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Захар Карпович

Рождение ребёнка
10.06.1949

Сын: Поляков Виктор Петрович

Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Петр Иванович

Смерть
15.01.1980
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