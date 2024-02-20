Кравченко (Полякова (Гришай)) Матрена Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1919
Дата смерти15.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1919
Отец: Гришай Кирилл
Мать: Гришай Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Захар Карпович
Рождение ребёнка
10.06.1949
Отец ребёнка: Поляков Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1980