Величко (Аникина) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1998
Отец: Аникин Сергей Викторович
Мать: Отрокова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.10.2015
Дочь: Величко Виктория Владиславовна
Отец ребёнка: Величко Владислав Игоревич
Рождение ребёнка
10.01.2019
Сын: Величко Даниил Владиславович
Отец ребёнка: Величко Владислав Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно