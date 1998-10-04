Величко (Аникина) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко (Аникина) Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1998

Отец: Аникин Сергей Викторович

Мать: Отрокова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
23.10.2015

Дочь: Величко Виктория Владиславовна

Отец ребёнка: Величко Владислав Игоревич

Рождение ребёнка
10.01.2019

Сын: Величко Даниил Владиславович

Отец ребёнка: Величко Владислав Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величко Владислав Игоревич

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