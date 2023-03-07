Булатова Агафия Наумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти18.12.1825 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Архип Антипин
Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Ксения Родионова
Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Евдокия Родионова
Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)
Рождение ребёнка
25.10.1817 ст.
Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Фекла Родионова
Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Параскева Родионова
Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.1825 ст.
Причина смерти: от горячки