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Булатова Агафия Наумова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

18.12.1825 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Архип Антипин

Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Ксения Родионова

Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Евдокия Родионова

Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1817 ст.

Сын: Булатов Стефан Родионов

Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Фекла Родионова

Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Булатов Илья Родионов

Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Параскева Родионова

Отец ребёнка: Булатов Родион (Исидоров)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Родион (Исидоров)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Родион (Исидоров)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.12.1825 ст.
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от горячки
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