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Коробов Демьян Семенович

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Место рождения

Россия, Кировская обл., Медянский район, д. Шлякши

Дата рождения

1914

Дата смерти

18.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Коробов Семен Прокопьевич

Мать: Коробова Мария Ивановна

Россия, Кировская обл., Медянский район, д. Шлякши
Смерть
18.09.1943
Украина, Харьковская обл., Дергачевский район, п.Даниловка
Умер от ран в ППГ-410 захоронен в п.Даниловка в братской могиле. Мемориальная доска в учхозе "Красный ветеринар" открыта 9 мая 1968 г.
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