Коробов Демьян Семенович
Место рожденияРоссия, Кировская обл., Медянский район, д. Шлякши
Дата рождения1914
Дата смерти18.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Коробов Семен Прокопьевич
Мать: Коробова Мария Ивановна
Россия, Кировская обл., Медянский район, д. Шлякши
Смерть
18.09.1943
Украина, Харьковская обл., Дергачевский район, п.Даниловка
Умер от ран в ППГ-410 захоронен в п.Даниловка в братской могиле. Мемориальная доска в учхозе "Красный ветеринар" открыта 9 мая 1968 г.