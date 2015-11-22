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Кузьмин Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Старая Березовка, Архангельская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

17.07.1937

Дата смерти

22.11.2015

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1937

Отец: Кузьмин Дмитрий Фёдорович

Мать: Кузьмина Прасковья Тихоновна

Старая Березовка, Архангельская волость, Уфимский уезд
Бракосочетание
1962

Жена: Кузьмина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина Вера Васильевна

Смерть
22.11.2015
Чишмы
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