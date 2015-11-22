Кузьмин Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1937
Дата смерти22.11.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1937
Бракосочетание
1962
Жена: Кузьмина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина Вера Васильевна
Смерть
22.11.2015
Чишмы