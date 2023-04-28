Демин Прокопий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.03.1861
Дата смертиПосле 21.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1861
Отец: Демин Алексей Сергеевич
Мать: Демина Ксения Максимовна
Крещение
10.03.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
13.10.1879
Жена: Демина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
21.10.1894
Мать ребёнка: Демина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
29.11.1895
Сын: Демин Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Демина Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
18.02.1898
Дочь: Климушкина Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Демина Анна Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 21.10.1894