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Демин Прокопий Алексеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.03.1861

Дата смерти

После 21.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1861

Отец: Демин Алексей Сергеевич

Мать: Демина Ксения Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
10.03.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
13.10.1879

Жена: Демина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
21.10.1894

Сын: Демин Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Демина Анна Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1895

Сын: Демин Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Демина Анна Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1898

Дочь: Климушкина Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Демина Анна Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.10.1894
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