Омельченко Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1937
Сын: Ермолаенко Владимир Степанович
Отец ребёнка: Ермолаенко Степан Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаенко Николай Степанович
Отец ребёнка: Ермолаенко Степан Сергеевич
Смерть
Неизвестно