Омельченко Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Клавдия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1937

Сын: Ермолаенко Владимир Степанович

Отец ребёнка: Ермолаенко Степан Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаенко Николай Степанович

Отец ребёнка: Ермолаенко Степан Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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