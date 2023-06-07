Татьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Максимова

Татьяна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Долженко Андрей Николаев

Отец ребёнка: Долженко Николай Тихонов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акулина Николаева

Отец ребёнка: Долженко Николай Тихонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долженко Николай Тихонов

Смерть
После 1851
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край