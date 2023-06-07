Татьяна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Долженко Николай Тихонов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акулина Николаева
Отец ребёнка: Долженко Николай Тихонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1851
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край