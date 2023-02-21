(Мосалева) Наталия Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
03.10.1883
Рождение ребёнка
30.10.1884
Отец ребёнка: Мосалев Карп Спиридонович
Рождение ребёнка
24.01.1887
Дочь: Ксения Карповна
Отец ребёнка: Мосалев Карп Спиридонович
Рождение ребёнка
14.01.1889
Дочь: Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Мосалев Карп Спиридонович