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(Мосалева) Наталия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Ванчаев Леонтий Васильевич

Мать: Ванчаева Марфа Даниловна

Бракосочетание
03.10.1883

Муж: Мосалев Карп Спиридонович

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1884

Сын: Мосалев Степан Карпович

Отец ребёнка: Мосалев Карп Спиридонович

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1887

Дочь: Ксения Карповна

Отец ребёнка: Мосалев Карп Спиридонович

Грачевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1889

Дочь: Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Мосалев Карп Спиридонович

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