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Пикалова (Павленко) Акулина Алексеевна
Пикалова (Павленко) Акулина Алексеевна
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Место рождения
Крылов
, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Дата рождения
13.06.1907
Дата смерти
1976
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Крылов
, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1976
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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