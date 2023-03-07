Пикалова (Павленко) Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалова (Павленко) Акулина Алексеевна

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Место рождения

Крылов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.06.1907

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Крылов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1976
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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