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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Калякин (калякин) Иван
Рождение ребёнка
23.06.1932
Дочь: Роза Ивановна
Отец ребёнка: Калякин (калякин) Иван
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Калякин (калякин) Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно