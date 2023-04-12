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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Калякин (калякин) Иван

Рождение ребёнка
23.06.1932

Дочь: Роза Ивановна

Отец ребёнка: Калякин (калякин) Иван

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Калякин (калякин) Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калякин (калякин) Иван

Смерть
Неизвестно
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