Пересадько Лукерья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересадько Лукерья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1940 г.р.
1942 г.р.

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пересадько Антон Иванович

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пересадько Антон Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Зинаида Антоновна

Отец ребёнка: Пересадько Антон Иванович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Пересадько Иван Антонович

Отец ребёнка: Пересадько Антон Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1998