Пересадько Лукерья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пересадько Антон Иванович
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пересадько Антон Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Зинаида Антоновна
Отец ребёнка: Пересадько Антон Иванович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Пересадько Иван Антонович
Отец ребёнка: Пересадько Антон Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1998