Бондарев Ермолай Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1904 ст.
Сын: Бондарев Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: Бондарева Екатерина Афанасьевна
Место жительства
1904 ст.
Олейники, Харківська область
Крестьянин села Матузовка Нижне-Орельской волости Змиевского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно