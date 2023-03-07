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Бикбов Хусеинов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1755

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Хусеин Бигинеев

Мать: Рабига Бикчентаева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Хабиба Бикбовова

Мать ребёнка: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бикчентай Бикбовов

Мать ребёнка: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Сахибямал Бикбовова

Мать ребёнка: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бадигульзямал Бикбовова

Мать ребёнка: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бадугульзямал Бикбовова

Мать ребёнка: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бикбулат Бикбовов

Мать ребёнка: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бикмухамет Бикбовов

Мать ребёнка: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Зиганша Бикбовов

Мать ребёнка: Зедюха Мукменова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Гадыльша Бикбовов

Мать ребёнка: Зедюха Мукменова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гульгизар Бикбовова

Мать ребёнка: Зедюха Мукменова

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зедюха Мукменова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мюлиса Биктеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габиба Ибраева

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1822
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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