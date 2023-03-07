Бикбов Хусеинов
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Хусеин Бигинеев
Мать: Рабига Бикчентаева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Хабиба Бикбовова
Мать ребёнка: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бикчентай Бикбовов
Мать ребёнка: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Сахибямал Бикбовова
Мать ребёнка: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бадигульзямал Бикбовова
Мать ребёнка: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бадугульзямал Бикбовова
Мать ребёнка: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бикбулат Бикбовов
Мать ребёнка: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бикмухамет Бикбовов
Мать ребёнка: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зиганша Бикбовов
Мать ребёнка: Зедюха Мукменова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гадыльша Бикбовов
Мать ребёнка: Зедюха Мукменова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гульгизар Бикбовова
Мать ребёнка: Зедюха Мукменова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зедюха Мукменова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мюлиса Биктеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Габиба Ибраева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1822