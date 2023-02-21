Наталья Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Логин Леонтьевич
Отец ребёнка: Леонтий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Леонтьевна
Отец ребёнка: Леонтий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно