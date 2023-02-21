Наталья Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Парфеновна

Наталья Парфеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Логин Леонтьевич

Отец ребёнка: Леонтий Дмитриевич

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Леонтьевна

Отец ребёнка: Леонтий Дмитриевич

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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