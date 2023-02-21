Соловьёва (Зайцева) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1986
Отец: Зайцев Владимир Валентинович
Мать: Зайцева Юлия
Рождение ребёнка
11.07.2010
Отец ребёнка: Соловьёв Василий Николаевич
Рождение ребёнка
19.01.2017
Дочь: Пчелинцева Кристина Алексеевна
Отец ребёнка: Пчелинцев Алексей Вениаминович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно