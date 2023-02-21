Соловьёва (Зайцева) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Зайцева) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1986

Отец: Зайцев Владимир Валентинович

Мать: Зайцева Юлия

Рождение ребёнка
11.07.2010

Сын: Соловьёв Иван Васильевич

Отец ребёнка: Соловьёв Василий Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.2017

Дочь: Пчелинцева Кристина Алексеевна

Отец ребёнка: Пчелинцев Алексей Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчелинцев Алексей Вениаминович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Василий Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Соловьёв Василий Николаевич

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