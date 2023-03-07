Глинка Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинка Михаил Иванович

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Место рождения

Новоспасское, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.05.1804

Дата смерти

03.02.1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоспасское, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1817 по 1833
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1834 по 1844
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1848 по 1851
Варшава, Польша
Место жительства
С 1851 по 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1856 по 1857
Берлин, Германия
Смерть
03.02.1857
Берлин, Германия
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