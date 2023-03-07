Глинка Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения20.05.1804
Дата смерти03.02.1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1817 по 1833
Место жительства
С 1834 по 1844
Место жительства
С 1848 по 1851
Варшава, Польша
Место жительства
С 1851 по 1856
Место жительства
С 1856 по 1857
Берлин, Германия
Смерть
03.02.1857
Берлин, Германия