Коханович Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коханович (Романцевич) Ядвига Матвеевна
Рожево, Браславский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно