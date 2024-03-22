Коренев Дорофей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоренев Дорофей Тимофеевич

Коренев Дорофей Тимофеевич

Место рождения

Луговское, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговское, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
28.02.1918 ст.

Жена: Коренева Евгения Софроновна Сафроновна

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Луговского поселка Актагучинской станицы Дорофей Тимофеевич Коренев, 26 лет, правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close