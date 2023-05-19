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(Иванова) Надежда Петрова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

?.09.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1903

Отец: Иванов Петр Тимофеев

Мать: Иванова Агафья Яковлева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
14.09.?
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно