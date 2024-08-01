Лупишко (Зикратая) Феодора
Место рождения
Дата рождения11.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1889
Отец: Зикратый Влас
Мать: Зикратая Агрипина
Крещение
11.09.1889
Восприемники: Тимофей Григорьевич Стрелец и Ефросинья Трофимовна Шерудило
Бракосочетание
30.10.1913
Муж: Лупишко Харитон
священник Николай Злотов, псаломщик Ермил Фаль
Рождение ребёнка
02.09.1914
Сын: Лупишко Михаил
Отец ребёнка: Лупишко Харитон
Рождение ребёнка
04.10.1916
Сын: Лупишко Алексей
Отец ребёнка: Лупишко Харитон
Смерть
Неизвестно