Лупишко (Зикратая) Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупишко (Зикратая) Феодора

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Место рождения

Кошары, Сумська область

Дата рождения

11.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1864 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1889

Отец: Зикратый Влас

Мать: Зикратая Агрипина

Кошары, Сумська область
Крещение
11.09.1889
Кошары, Сумська область
Восприемники: Тимофей Григорьевич Стрелец и Ефросинья Трофимовна Шерудило
Бракосочетание
30.10.1913

Муж: Лупишко Харитон

Кошары, Сумська область
священник Николай Злотов, псаломщик Ермил Фаль
Рождение ребёнка
02.09.1914

Сын: Лупишко Михаил

Отец ребёнка: Лупишко Харитон

Кошары, Сумська область
Рождение ребёнка
04.10.1916

Сын: Лупишко Алексей

Отец ребёнка: Лупишко Харитон

Кошары, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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