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Кирюхин Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Благословенка Оренбургской области

Дата рождения

05.11.1929

Дата смерти

25.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929

Отец: Кирюхин Григорий Константинович

Мать: Кирюхина (Кривошапкина) Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирюхина (Данковцева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирюхина (Данковцева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирюхина (Данковцева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирюхина (Данковцева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина (Донковцева) Анна Васильевна

Смерть
25.10.1992
Похороны
Неизвестно

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