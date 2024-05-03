Кирюхин Дмитрий Григорьевич
Место рожденияБлагословенка Оренбургской области
Дата рождения05.11.1929
Дата смерти25.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1992
Похороны
Неизвестно