Шестакова Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно