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Шестакова Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шестаков Егор Петрович

Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шестаков Федор Перович

Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шестаков Осип Петрович

Отец ребёнка: Шестаков Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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