Гельштейн Янкель Йосель
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гельштейн Хацкель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Гельштейн Мордух-Бер
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гельштейн Гершен (Григорий)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19.01.1877
Сын: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Портной в Полоцке
Смерть
1890