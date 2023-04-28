Гельштейн Янкель Йосель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГельштейн Янкель Йосель

Гельштейн Янкель Йосель

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гельштейн Хацкель

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Гельштейн Мордух-Бер

Мать ребёнка: ?

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гельштейн Авсей Аарон

Мать ребёнка: ?

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Гельштейн Мендель (Марк)

Мать ребёнка: ?

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гельштейн Гершен (Григорий)

Мать ребёнка: ?

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.01.1877

Сын: Гельштейн Соломон (Залман) (Хацкель)

Мать ребёнка: ?

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Портной в Полоцке
Смерть
1890
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close