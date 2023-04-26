Елена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Агафия Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Адриан Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Феодул Иванов
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно