Елена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Агафия Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Адриан Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Феодул Иванов

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Яковлев

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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