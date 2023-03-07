Устимов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устимов Юрий Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.05.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
15.05.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.10.1989

Жена: Устимова Марина Викторовна

Рождение ребёнка
21.07.1990

Дочь: Петрова Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Устимова Марина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.08.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устимова Марина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
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