Устимов Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения15.05.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1989
Рождение ребёнка
21.07.1990
Дочь: Петрова Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Устимова Марина Викторовна
Рождение ребёнка
08.08.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устимова Марина Викторовна