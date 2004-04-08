Медведев Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

08.04.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1971

Сын: Медведев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Медведева Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Лидия Николаевна

Смерть
08.04.2004
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