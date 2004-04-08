Медведев Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1930
Дата смерти08.04.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1971
Сын: Медведев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Медведева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Лидия Николаевна
Смерть
08.04.2004