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Коврижных Евфимий

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Место рождения

Егоренки

Дата рождения

23.12.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1870

Отец: Коврижных Харитон

Мать: Коврижных Васса

крестный "деревни Жеребцовской Димитрий Леонтьев Жеребцов
Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Коврижных Павел

Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1898

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1900

Сын: Коврижных Петр

Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крестный - Федор Харитонович
Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Коврижных Иван (Иоанн)

Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Один из близнецов. Крестный: того же починка Тихон Иванович Коврижных
Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Коврижных Семен

Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Один из близнецов. Крестный: того же починка Ананий Лукянович Коврижных
Рождение ребёнка
08.02.1910

Сын: Коврижных Федор

Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коврижных Наталья Дометиевна-?

Смерть
Неизвестно
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