Коврижных Евфимий
Место рождения
Дата рождения23.12.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1870
Отец: Коврижных Харитон
Мать: Коврижных Васса
крестный "деревни Жеребцовской Димитрий Леонтьев Жеребцов
Рождение ребёнка
29.06.1895
Сын: Коврижных Павел
Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?
Рождение ребёнка
18.11.1898
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?
Рождение ребёнка
16.12.1900
Сын: Коврижных Петр
Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?
Крестный - Федор Харитонович
Рождение ребёнка
16.04.1905
Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?
Один из близнецов. Крестный: того же починка Тихон Иванович Коврижных
Рождение ребёнка
16.04.1905
Сын: Коврижных Семен
Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?
Один из близнецов. Крестный: того же починка Ананий Лукянович Коврижных
Рождение ребёнка
08.02.1910
Сын: Коврижных Федор
Мать ребёнка: Коврижных Наталья Дометиевна-?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно