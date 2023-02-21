Ермолина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1911

Дочь: Ермолина Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Ермолин Семён Порфирьевич Перфилович

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Семёновна

Отец ребёнка: Ермолин Семён Порфирьевич Перфилович

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Ермолин Семён Порфирьевич Перфилович

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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