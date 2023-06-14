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Лейтнер Денис Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1979

Отец: Лейтнер Олег Иванович

Мать: Кан Ден Дя

Рождение ребёнка
2002

Сын: Пак Владислав

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.01.2003

Дочь: Лейтнер Татьяна Денисовна

Мать ребёнка: Лейтнер Надежда Георгиевна

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
14.02.2010

Дочь: Лейтнер Мария Денисовна

Мать ребёнка: Лейтнер Надежда Георгиевна

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.06.2019

Дочь: Лейтнер Александра Денисовна

Мать ребёнка: Лейтнер Надежда Георгиевна

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейтнер Надежда Георгиевна