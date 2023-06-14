Лейтнер Денис Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1979
Отец: Лейтнер Олег Иванович
Мать: Кан Ден Дя
Рождение ребёнка
2002
Сын: Пак Владислав
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.01.2003
Дочь: Лейтнер Татьяна Денисовна
Мать ребёнка: Лейтнер Надежда Георгиевна
Рождение ребёнка
14.02.2010
Дочь: Лейтнер Мария Денисовна
Мать ребёнка: Лейтнер Надежда Георгиевна
Рождение ребёнка
19.06.2019
Дочь: Лейтнер Александра Денисовна
Мать ребёнка: Лейтнер Надежда Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно