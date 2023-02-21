Буйон (Bouillon) Дени (Denis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуйон (Bouillon) Дени (Denis)

Буйон (Bouillon) Дени (Denis)

avatar

Место рождения

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция

Дата рождения

09.04.1747

Дата смерти

04.05.1747

Пол

Мужской

Отец

1706 г.р.

Мать

1711 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1747

Отец: Буйон Дени

Мать: Арто Дениз

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
04.05.1747
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close