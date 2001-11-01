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Боталов Яков Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1928

Дата смерти

?.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928

Отец: Боталов Семен Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1954

Сын: Боталов Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Боталова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
19.04.1969

Сын: Баталов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Боталова Анастасия Степановна

Смерть
?.11.2001

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