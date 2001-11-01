Боталов Яков Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1928
Дата смерти?.11.2001
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928
Отец: Боталов Семен Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1954
Сын: Боталов Валерий Яковлевич
Мать ребёнка: Боталова Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
19.04.1969
Сын: Баталов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Боталова Анастасия Степановна
Смерть
?.11.2001