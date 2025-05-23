Плаксицкая (Писаренко) Людмила Андреевна 1939 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПлаксицкая (Писаренко) Людмила Андреевна

Плаксицкая (Писаренко) Людмила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Писаренко Андрей Тарасович

Мать: Писаренко (Будкевич) Анна Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.