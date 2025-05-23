Плаксицкая (Писаренко) Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно