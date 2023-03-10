Неонила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Осип Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Христинья Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванов
Смерть
Неизвестно