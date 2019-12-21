Никитина Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.19
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.19
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1983
Сын: Никитин Павел Владимирович
Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
11.03.?
Сын: Никитин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жилинкова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович