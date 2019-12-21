Никитина Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Татьяна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.19

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1983

Сын: Никитин Павел Владимирович

Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
11.03.?

Сын: Никитин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жилинкова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Никитин Владимир Александрович

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