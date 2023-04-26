(Лумпова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лумпова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Лумпов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Васильевна

Отец ребёнка: Лумпов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Лумпов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лумпов Василий Петрович

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