(Лумпова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Лумпов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Васильевна
Отец ребёнка: Лумпов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Лумпов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно