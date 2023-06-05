Терентьева Наталья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ануфриев Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1861
Сын: Терентьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Максимович
Рождение ребёнка
07.08.1863
Сын: Терентьев Матвей Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Максимович
Рождение ребёнка
16.11.1880
Сын: Терентьев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Максимович
Смерть
Неизвестно