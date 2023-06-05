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Терентьева Наталья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ануфриев Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1861

Сын: Терентьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Максимович

Рождение ребёнка
07.08.1863

Сын: Терентьев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Максимович

Рождение ребёнка
16.11.1880

Сын: Терентьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Максимович

Смерть
Неизвестно