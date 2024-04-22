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Родион Петров

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.11.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1807 ст.

Отец: Петр Максимов

Мать: Екатерина Максимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.10.1820 ст.

Жена: Прасковья Михайлова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.11.1826 ст.

Сын: Петр Родионов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1830 ст.

Сын: Евстигней Родионов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.11.1832 ст.

Сын: Степан Родионов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.03.1835 ст.

Дочь: Матрена Родионова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.05.1837 ст.

Сын: Петр Родионов

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1841 ст.

Дочь: Анастасия Родионова

Мать ребёнка: Прасковья Михайлова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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