Родион Петров
Место рождения
Дата рождения07.11.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1807 ст.
Отец: Петр Максимов
Мать: Екатерина Максимова
Бракосочетание
24.10.1820 ст.
Жена: Прасковья Михайлова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.11.1826 ст.
Сын: Петр Родионов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
28.07.1830 ст.
Сын: Евстигней Родионов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
20.11.1832 ст.
Сын: Степан Родионов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
24.03.1835 ст.
Дочь: Матрена Родионова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
10.05.1837 ст.
Сын: Петр Родионов
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Рождение ребёнка
01.01.1841 ст.
Дочь: Анастасия Родионова
Мать ребёнка: Прасковья Михайлова
Смерть
Неизвестно