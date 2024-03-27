Зарипов Умяр
Место рожденияГорьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Кочко-Пожарки
Дата рождения1914
Дата смерти?.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Юнисов Зарип
Мать: (Бедретдинова) Хуснижан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Военная служба
Неизвестно
Зарипов Умяр Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1914 Место рождения: Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Кочко-Пожарки Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.04.1945 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информации: ВК Нижегородской обл. Фонд ист. информации: Отдел ВК по Краснооктябрьскому р-ну Опись ист. информации: Кзыл-Октябрьский РВК Дело ист. информации: 1947
Военная служба
11.08.1941
Рождение ребёнка
28.10.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.1945