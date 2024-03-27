Зарипов Умяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарипов Умяр

Место рождения

Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, с. Кочко-Пожарки

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

1885 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Юнисов Зарип

Мать: (Бедретдинова) Хуснижан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Военная служба
Неизвестно
Военная служба
11.08.1941
Рождение ребёнка
28.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.1945

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